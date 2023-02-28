28 февраля 2023, 19:27
Договоры Совета Европы перестали действовать в отношении России
Путин подписал закон о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о прекращении действия в отношении страны международных договоров Совета Европы. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.
Под денонсацию попал 21 документ. Речь идет о Европейской хартии местного самоуправления, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и всех дополнениях и других.
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Депутаты Госдумы приняли закон о прекращении действий в отношении России международных договоров Совета Европы 16 февраля 2023 года. До этого Путин внес законопроект в Госдуму о прекращении действий международных договоров с Советом Европы.
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С 28 февраля Россия приостановила участие в выполнении норм Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Указ об этом подписал Владимир Путин.
В ходе послания Федеральному Собранию глава государства отметил, что документ предусматривал пропуск инспекторов США на ядерные объекты. После того, как Запад озвучил своей целью стратегическое поражение России, допускать такое нельзя.
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Владимир Путин
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