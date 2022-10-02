Договоры о вхождении новых регионов в состав России внесли в Госдуму для ратификации | 360°

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Договоры о вхождении новых регионов в состав России внесли в Госдуму для ратификации

Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых регионов в состав России

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Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав страны. Соответствующие документы появились в электронной базе нижней палаты российского парламента.

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В тексте договоров указано, что пределами Запорожской области определены ее границы на день образования и день принятия в состав России, для ДНР пределы республики определяются границами ее территории на день образования, для ЛНР пределы территории определены границами республики, существовавшими на день образования и день принятия в состав РФ. Для Херсонской области пределы определяются ее границами на день образования и день принятия в состав России в качестве нового субъекта.

Договоры о включении в состав России новых субъектов Путин и главы этих регионов подписали 30 сентября. Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Этому предшествовали пятидневные референдумы, на которых жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей полностью поддержали решение об интеграции с РФ.

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