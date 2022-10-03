Официально опубликованы договоры между Россией и ее новыми регионами | 360°

Власть 03 октября 2022, 12:11 Поделиться Telegram

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Viber Официально опубликованы договоры между Россией и ее новыми регионами Договоры между Россией и новыми регионами временно применили с даты подписания 30 сентября РИА «Новости»

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Договоры о включении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России опубликовали на официальном портале правовой информации. Их временно применили с даты подписания, 30 сентября.

«Настоящий договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации», — постановили все четыре документа.

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В них также указали, что регионы объявили принятыми в Россию со дня подписания договоров. Тогда же в стране появились новые субъекты. Власти гарантировали народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

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Границы новых регионов зафиксировали в том виде, в каком они были в день подписания договоров и принятия в состав России. Рубежи республик или областей вблизи других стран теперь являются границами России с этими государствами.

При этом со дня принятия в состав России и до 1 января 2026 года объявили переходный период. В течение трех с лишним лет регионы интегрируют в финансовую, кредитную, правовую, экономическую и другие системы.

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