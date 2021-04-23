Договоренности об открытии авиасообщения между РФ и Египтом подтвердили в Кремле

Россия и Египет договорились полностью возобновить авиасообщение. Информацию об этом по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сообщил ТАСС.

«С учетом завершившейся совместной работы по обеспечению высоких стандартов авиационной безопасности в египетских аэропортах достигнута принципиальная договоренность о восстановлении полноформатного авиасообщения», — сообщили в Кремле.

О достижении договоренностей о возобновлении полетов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх ранее по итогам переговоров Путина и ас-Сиси сообщили в канцелярии египетского лидера.

Президенты России и Египта также обсудили поставки российских вакцин от коронавируса. Лидеры затронули и тему их производства в Египте. В Кремле подчеркнули, что развитию партнерства будет способствовать Договор о стратегическом сотрудничестве между РФ и Египтом, вступивший в силу в январе 2021 года.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее заявил «360», что отдых в Египте для россиян станет достойной заменой турецким курортам.