«Договоренности без кровопролития»: Путин обозначил позицию России по Карабаху

Конфликт в Нагорном Карабахе зрел на протяжении долгих лет и в конечном итоге привел к боевым действиям. Россия считает, что стороны должны договориться мирным путем. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

Он особо подчеркнул, что не считает причиной начала боевых действий вмешательство внешних сил.

«Многократно возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В конечном итоге все вылилось в конфликт. Позиция России заключалась в том, что без кровопролития должны прийти к договоренностям», — напомнил российский лидер.

Путин заявил, что Азербайджан должен получить обратно семь районов вокруг Нагорного Карабаха, которые незаконно удерживали военные.

«С международной точки зрения эти территории являются частью Азербайджанской республики», — напомнил он. Путин отметил, что именно поэтому Турция выступала на стороне Баку, так как, по ее мнению, она помогала возвращать оккупированных территории. Сама Армения независимости Нагорного Карабаха не признала.

«Здесь у каждой стороны своя правда. Армяне Нагорного Карабаха в свое время взялись за оружие, чтобы защитить свою жизнь и достоинство. Мы договорились о том, что боевые действия прекращаются и стороны останавливаются на тех позициях, где их застало подписание трехстороннего заявления. В этой связи возникает много технических вопросов, которые связаны с инфраструктурой. Но эта позиция важна тем, что люди перестали гибнуть», — подчеркнул президент России.

Он отметил, что по документу войска встали там, где находились в момент подписания. Из-за этого возникли небольшие сложности, которые спокойно со временем решатся.

«Вспышка нарушения прекращения огня была однажды. Надеюсь, она останется единичным случаем», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что международные организации должны начать помогать пострадавшим гражданам. Прежде всего речь идет о беженцах. ЮНИСЕФ и программа продовольствия ООН просто обязаны принять участие.

«Что касается увеличения количества наших миротворцев — возможно, но по договоренности с обеими сторонами. Количество у нас уже согласовано. Люди и с одной, и с другой стороны оценивают адекватно ситуацию», — подытожил российский лидер.

Боестолкновения в Нагорном Карабахе продолжались почти два месяца. Они остановились только после подписания трехстороннего соглашения президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Согласно тексту документа, участники конфликта остаются на занимаемых позициях. Россия направила в регион миротворцев, которые должны следить за режимом перемирия, а также обеспечивать охрану коридора, связывающего Нагорный Карабах и Армению. В регионе установили 23 наблюдательных поста миротворцев со штабом в Степанакерте.

На минувшей неделе в регионе зафиксировали нарушение режима прекращения огня. По данным Минобороны Армении, под обстрел попали села Хин Таглар и Хцаберд. В российском военном ведомстве заявили, что на место выдвинулись миротворцы, которые пресекли развитие конфликта.

Баку выпустил заявление, в котором назвал обстрел антитеррористической операцией против оставшихся солдат армии Карабаха, якобы устраивающих диверсии.