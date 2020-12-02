Додон призвал оставить российских миротворцев в Приднестровье

24 декабря Додон уступит пост избранному президенту Майе Санду, которая выступает за вывод российских миротворцев из региона. Также она добивается объединения Молдавии и Румынии — у самой Санду есть румынский паспорт. Додон после проигрыша на выборах остается неформальным лидером Партии социалистов, имеющей самую большую фракцию в парламенте (37%). Санду призывает провести досрочные парламентские выборы.

По словам Додона, в состав миротворческой группировки входят не только россияне, но и «молдаване, приднестровцы, украинцы». Благодаря этой миссии в стране «нет кровопролития».

Действующий президент раскритиковал заявления Санду, заявив, что ее высказывания в адрес России могут негативно повлиять на торговлю. Сейчас Молдавия беспошлинно поставляет в РФ пять категорий товаров. Срок соглашения об этом режиме истекает 1 января.