  • Дочь Сергея Шойгу показала редкую фотографию отца в День Героев Отечества

    09 декабря 2019, 12:49

    Дарья Бунякова

    Дочь министра обороны России Сергея Шойгу опубликовала в Instagram фотографию своего отца. Таким образом Ксения поздравила его с Днем Героев Отечества.

    Ксения Шойгу сделала коллаж из своей фотографии и снимком отца. Фотографию в одинаковых армейских толстовках она выложила в сториз, подписав ее словами «Мой герой».

    Дочь Сергея Шойгу показала редкую фотографию отца в День Героев Отечества | Изображение 1
    Источник фото: instagram/ksenia_shoigu

    Шойгу и Жуков возглавили список героев Отечества у россиян

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    Ранее специалисты ВЦИОМ провели опрос среди россиян, согласно которому каждый пятый житель страны считает Шойгу героем Отечества. Его имя назвали 19% участников опроса.

    Министра обороны обошел маршал СССР Георгий Жуков, которого упомянули 37% респондентов. Замкнул тройку лидеров полководец Александр Суворов, который набрал 15% голосов россиян.

    День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Праздник был учрежден в 2007 году и празднуется ежегодно.

    Сергей Шойгу стал министром обороны России в ноябре 2012-го. Он заслужил такие звания, как Герой Российской Федерации, Заслуженный спасатель России и генерал армии.