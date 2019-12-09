Дочь Сергея Шойгу показала редкую фотографию отца в День Героев Отечества

Ксения Шойгу сделала коллаж из своей фотографии и снимком отца. Фотографию в одинаковых армейских толстовках она выложила в сториз, подписав ее словами «Мой герой».

Источник фото: instagram/ksenia_shoigu

Шойгу и Жуков возглавили список героев Отечества у россиян Подробнее

Ранее специалисты ВЦИОМ провели опрос среди россиян, согласно которому каждый пятый житель страны считает Шойгу героем Отечества. Его имя назвали 19% участников опроса.

Министра обороны обошел маршал СССР Георгий Жуков, которого упомянули 37% респондентов. Замкнул тройку лидеров полководец Александр Суворов, который набрал 15% голосов россиян.

День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Праздник был учрежден в 2007 году и празднуется ежегодно.

Сергей Шойгу стал министром обороны России в ноябре 2012-го. Он заслужил такие звания, как Герой Российской Федерации, Заслуженный спасатель России и генерал армии.