Региональные чиновники мобилизовались добровольцами: как они объяснили свое решение | 360°

Власть 29 сентября 2022, 23:40 Поделиться Telegram

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Viber Добровольцы вышли из кабинетов. Чиновники мобилизовались без ожидания повесток Чиновники из регионов отправились на спецоперацию добровольцами РИА «Новости»

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Объявленная в России частичная мобилизация распространяется на чиновников и депутатов, если они имеют боевой опыт и военно-учетную специальность. Но среди государственных служащих оказалось достаточно добровольцев, которые решили сменить кабинетную работу на участие в специальной операции.

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Молодой призывник

Заместителю председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Ивану Есипову 29 лет. Сегодня на встрече с губернатором северной столицы Александром Бегловым чиновник объявил, что отказывается от предоставленной брони и отправляется добровольцем по призыву.

«Конечно, внутри были сомнения, где-то немножко больно. Потому что впереди служба и неизвестность. Но когда начали приходить первые повестки ребятам, с которыми я служил, а я был младшим сержантом, то есть моим подчиненным, я принял решение, что нужно пойти», — привела заявление Есипова пресс-служба Смольного.

Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Во время службы в армии будущий сотрудник правительства Санкт-Петербурга получил знак «За отличие» от командования Западного военного округа. На своем посту Есипов проработал чуть больше года.

«Как губернатору мне жаль расставаться с молодым, но уже опытным и проверенным в деле специалистом. Но не поддержать порыв молодого человека мы не могли», — оценил поступок сотрудника Александр Беглов.

Непризывной, но доброволец

Перестановки прошли в администрации Нижнего Новгорода. О своей мобилизации в качестве добровольца он сообщил руководству города в начале этой недели.

«Штокман не подлежал мобилизации, однако принял решение добровольно пойти служить и был мобилизован 27 сентября. С сегодняшнего дня исполнение обязанностей возложено на Сергея Егорова», — сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

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«Иногда есть слово „надо“. Я считаю, что сейчас стране это надо», — пояснил Илья Штокман свой уход с ответственной должности в мэрии.

Офицерская честь

Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю Евгений Макаров направил заявление о добровольном уходе с поста для мобилизации в качестве добровольца в адрес полномочного представителя по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева. В результате он получил положительное решение.

Официальный сайт Камчатского края

«Я — офицер, хоть и в запасе», — пояснил Макаров свое решение. Он отметил, что всегда считал своим долгом защиту Родины.

Макаров закончил Академию права и управления министерства юстиции и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. С 2002 по 2020 год служил в органах государственной безопасности.

Призыв с Камчатки

Мобилизуются среди чиновников не только добровольцы. Есть те, кто получает повестку для участия в специальной операции. По данным издания «Кам 24», в военкомат отправился вице-губернатор Камчатского края Сергей Миронов.

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Чиновнику 42 года. Он подтвердил, что с «гордостью воспринял возможность выполнить долг перед Отечеством». Миронова хорошо помнят в Якутии: во время своей работы в республике он спас 12-летнюю девочку, на которую напал злоумышленник.

Мобилизация для всех

Под мобилизацию попадают и чиновники, и депутаты, если они служили в армии, имеют боевой опыт и военно-учетную специальность. Об этом в эфире РБК заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«В первую очередь будут рассматриваться военнообязанные, которые не так давно отслужили, которые знают, что такое современная техника, имеют практический опыт ее применения», — пояснил он.

Картаполов добавил, что в законе о мобилизации никакой отсрочки для депутатов нет. Их освободили только от призыва на военную службу в мирное время.

«Все, кто считает себя готовым выполнять задачи в рядах Вооруженных сил РФ, могут это сделать», — отметил депутат. Он напомнил, что в зоне специальной операции уже выполняют задачи Адам Делимханов, Виктор Водолацкий и Дмитрий Саблин.

«Я не Супермен»

Самой неожиданной фигурой среди депутатов и чиновников, решивших принять участие в специальной операции, оказался Виталий Милонов. В беседе с «360» он сам признался, что вряд ли его возьмут в штурмовые отряды. Но в артиллерии он чувствует себя в своей тарелке.

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«Просчитать, рассчитать и точно уничтожить тех, кого нужно. По моему, тем людям, которые ответственно относятся к делу, никогда легко не бывает», — заявил Милонов.

Депутат признался, что он точно «не Супермен и не Рэмбо», но маскулинность в мужчине совсем не главное.

«Главная функция мужчины — быть готовым. Не всем это нужно, но готовность должна быть у каждого — уйти и стать защитником. Если у тебя этой готовности нет, то ты можешь бицуху накачивать сколько угодно», — подчеркнул Милонов.

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На вопрос о том, почему он отправился в Донбасс добровольцем, депутат ответил, что важную роль сыграли его убеждения, которые заложили в него с детства. Отец Милонова был военным, поэтому виделись они раз в год, но мальчик все понимал. Сейчас Виталий Милонов сам отец шестерых детей, в будущем они скажут уже про него: «А мой папа пошел, когда нужно было».

Он добавил, что рассматривает поездку не в качестве пиара, а для защиты своей страны. Потому что, если врага не остановить на пороге, то он пойдет убивать дальше. Поэтому сейчас мужчинам нужно себя показать.

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