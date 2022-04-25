«Добрая воля России не бесконечна». Лавров упрекнул Киев в отсутствии реакции на предложения Москвы

Россия учла все замечания украинской делегации в обновленной версии договора. Но реакции от властей Киева нет до сих пор. Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день позицию украинских властей определяют США, Великобритания и другие страны Запада, которые добиваются продолжения конфликта. Но при этом Россия продолжает вести переговоры с командой президента Зеленского.

В частности, в новой версии договора учли все замечания Киева. Но после передачи документа реакции от властей Украины нет до сих пор.

«Добрая воля России не безгранична, если на нее не отвечают взаимностью, то это не способствует переговорному процессу», — пояснил Лавров.

При этом власти Украины сделали огромный шаг назад, отступив от достигнутых в Стамбуле предложений по совету Великобритании и США.

В качестве примера Лавров привел заявление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который заявил, что в Конституции Украины останется статья о вступлении в НАТО.

При этом на всех переговорах с Россией идет речь о нейтральном и внеблоковом статусе Украины в обмен на гарантии безопасности для определенных территорий страны.

Делегация Украины представила проект договора о гарантиях безопасности на последней очной встрече с представителями России в Стамбуле. После этого встречи перешли в онлайн-режим, где стороны обсуждали пункты документа. Но после того, как Россия представила свои предложения по договору обсуждение затормозилось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так и не получил последней версии документа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления главы соседней страны «вызывают вопросы».