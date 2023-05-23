Власть 23 мая 2023, 18:35 До создания УССР не существовало никакой Украины — Путин Президент Путин: до создания УССР никакой Украины не существовало в истории человечества РИА «Новости»

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До образования УССР в мировой истории не существовало такого государства, как Украина. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

Зорькин рассказал, что в Конституционном суде обнаружили копию карты XVII века, составленной при Людовике XIV самими французами. Но на ней не оказалось Украины. Там обозначили земли, относящиеся к Российскому царству, Казакии и Речи Посполитой.

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Зорькин подчеркнул, что решил показать карту главе государства, потому что насчет истоков Украины было много разных споров и спекуляций.

Путин отметил, что украинские земли сначала входили в состав Речи Посполитой. Затем люди с этих территорий попросились в состав Московского царства.

«А уже потом после Октябрьской революции начали образовываться всякие квазигосударственные образования. А советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно, до этого никакой Украины не было», — подчеркнул российский лидер.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что часть украинской территории относится к древней венгерской земле «под покровительством другого государства».