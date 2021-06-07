Зампред думского Комитета по обороне Юрий Швыткин обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

«Мы до самого конца держали двери открытыми, чтобы возобновить отношения, которые способствовали бы доверию между государствами», — напомнил депутат.

По его словам, Штаты намеревались действовать хитро: они хотели выйти из соглашения и получать информацию от своих партнеров, находящихся в договоре.

«Они спокойно бы передавали США информацию по дислокации наших войск, по учениям, проходящим на нашей территории», — продолжил парламентарий.

Он подчеркнул, что такой сценарий не устраивал Россию, которая делала США предложения, но не была услышана.

«Но мы не будем соблюдать договор в одностороннем порядке, без США. Так дело не пойдет», — констатировал Швыткин.