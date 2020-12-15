За клевету в интернете предложили сажать на срок до пяти лет

В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы за распространение клеветы в интернете. Автор инициативы — депутат от «Единой России», первый зампред комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин.

Парламентарий предложил изменить статью Уголовного кодекса «Клевета». Сейчас нарушителей могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей или назначить им обязательные работы сроком до 240 часов.

Вяткин предлагает за клевету в публичном выступлении, включая высказывания «в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», лишать свободы на срок до двух лет.

При использовании служебного положения максимальное наказание должно быть до трех лет лишения свободы. Если человеку придумали общественно опасную болезнь — сажать следует на срок до четырех лет. Когда клеветник говорит о совершении гражданином особо тяжкого преступления, включая изнасилование, сажать нужно на срок до пяти лет, считает депутат.

Также помимо существующих сейчас штрафов и обязательных работ Вяткин хочет добавить в статью о клевете принудительные работы и арест.