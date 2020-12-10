Путин обязал чиновников декларировать до 30 июня биткоины

Президент России Владимир Путин обязал федеральных чиновников отчитаться о принадлежащих им биткоинах и других цифровых финансовых активах.

«Федеральные чиновники до 30 июня обязаны отчитаться о принадлежащих им биткоинах и других цифровых финансовых активах (по форме)», — говорится в президентском указе. Выдержку из него приводит РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Госслужащие должны будут указать в декларациях вид цифровой валюты — криптоактивы и биткоины, дату сделки по их приобретению, а также источники средств на такие покупки.

Биткоин имеет все шансы повторить график движения 2017 года, считает директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий. По его мнению, цифровая валюта может вырасти значительно выше — до 25–35 тысяч долларов. При этом специалист отметил, что после повышения практически гарантировано падение биткоина. Так, сперва он может опуститься до 14–15 тысяч, далее — до 11–12 тысяч, а потом рухнет до шести–семи тысяч долларов.