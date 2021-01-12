Российский кабмин утвердил план цифровизации российских колоний и тюрем. До 2023 года на создание систем распознавания лиц, оборудование для блокировки мобильной связи и новые ИТ-сервисы из бюджета будет потрачено 25 миллиардов рублей.

Как сообщил газете «Коммерсант» высокопоставленный собеседник, президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко утвердил план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Еще один источник издания рассказал, что утвержден также перечень всех предложенных мероприятий проекта. Вопрос о снижении финансирования не поднимался.

В аппарате правительственной комиссии подтвердили, что за утверждение проекта проголосовали 14 человек и двое воздержались. В пресс-службе ФСИН на запрос издания не ответили.

Минпросвещения и Минцифры предложили внедрить в российских школах систему распознавания лиц.