Дмитрий Песков рассказал, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, у которого накануне был выявлен коронавирус, рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.

По словам Пескова, ему пришлось перейти на режим самоизоляции после 1 мая из-за того, что заболел один из его коллег.

При этом он регулярно проходил тестирование на COVID-19, отметил пресс-секретарь президента в интервью газете «Коммерсант».

«И вот тест показал положительный результат. Ну и, собственно, первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало», — рассказал Песков.

По его словам, после появления симптомов коронавируса он поехал в больницу. Медики сделали ему компьютерную томографию (КТ) и диагностировали пневмонию.

«Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет», — объяснил Песков свою госпитализацию.

Он также добавил, что считает коронавирус «абсолютно кровожадным».

Накануне Дмитрий Песков подтвердил, что у него выявили 2019-nСоV и он проходит лечение в больнице. Он добавил, что личное общение с президентом у него было более одного месяца назад. Супруга Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом вслед за мужем.

На сегодняшний день в России выявили 242 271 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 48 003 пациентов, а летальным исходом закончились 2212 случаев.