Дмитрий Песков рассказал, чем занимается на досуге Владимир Путин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал, чем занимается на досуге президент России Владимир Путин.

Он отметил, что глава РФ предпочитает читать историческую литературу и мемуары. Помимо прочего, Путин смотрит иностранные телеканалы и несколько раз в неделю занимается английским языком, сообщила «Газета.ru».

«Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», — пояснил Песков.

Кроме этого, лидер государства выписывает газеты, которые читает в своей резиденции и в пути. Еще президент получает дайджест прессы. Она приходит к нему в Кремль и в Ново-Огарево.

Ранее Песков признался, что Путин постоянно подшучивает над ним.

«Он это делает постоянно», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, шутит ли глава РФ 1 апреля.

Глава пресс-службы президента уточнил, что в администрации российского лидера часто смеются друг над другом в этот праздник, однако делают это «по-человечески».