Дмитрий Песков назвал уходящий год «слишком нервным»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что уходящий год тянет максимум на «двойку» за технику и артистизм. Он также отметил, что мир еще не осознал в полной мере плохие последствия этого года.

«Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный», — рассказал он в интервью телеканалу RTVI.

Тем не менее представитель Кремля считает, что год дал силы бороться с этими негативными последствиями. Теперь, по его мнению, есть понимание, как нужно действовать.

Несколько дней назад Песков сообщил, что решения, которые принимались в России во время пандемии, были оправданны, передает RT. В нашей стране, по сравнению с другими государствами, экономика просела меньше. Он также добавил, что российская экономика считается «достаточно мобильной».

Пресс-секретарь главы государства накануне заявил, что власти не будут вводить новые экстренные меры для поддержки экономики на фоне пандемии, уточняет «Газета.ru». Однако ранее заготовленный набор программ продолжит реализовываться.