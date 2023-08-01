Власть 01 августа 2023, 08:38 Дмитрий Медведев объяснил причину своих громких заявлений в соцсетях Зампред СБ Медведев возложил на США вину за смену своей риторики с 2010 года РИА «Новости»

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Пользователи Twitter заметили, что риторика заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева кардинально изменилась за последние годы. Он объяснил это действиями правительства США, сообщил ТАСС.

Дискуссия развернулась на англоязычной странице Дмитрия Медведева в Twitter. Американский миллиардер Стивен Юрветсон написал, что раньше он вел себя по-другому, прикрепил фото выступления в Стэнфорде в 2010 году и спросил, почему его риторика так сильно изменилась.

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«Это целиком ваша (ваших властей) вина», — ответил российский политик.

Будучи президентом России, Дмитрий Медведев во время визита в США 24 июня 2010 году выступил в Стэнфордском университете. Он признался, что увиденное в Калифорнии удивило и вдохновило. По словам политика, Стэнфорд связывали с Россией долгие отношения, его программы прошли сотни российских студентов. Он рассказал, что представители Кремниевой долины захотели сотрудничать с заокеанскими коллегами, и перечислил 10 важных для России принципов.

В июле 2023 года Дмитрий Медведев заявил, что НАТО должен молиться на российских военных, так как спецоперацией на Украине они предотвратили глобальный конфликт, сообщил о презрении по отношению к Международному уголовному суду и рассказал о развернутой в киберпространстве войне против России.