Дмитрий Медведев объяснил отставку правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил решение уйти всем правительством в отставку. По его словам, это необходимо на фоне объявленных изменений в Конституции РФ.

Медведев заявил, что предложения, озвученные Владимиром Путиным, внесут существенные изменения не только в Конституцию, но и в баланс исполнительной, законодательной и судебной властей.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительству Российской Федерации в нынешнем составе подать в отставку», — сказал Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

15 января Владимир Путин озвучил свои предложения по изменению Конституции России. Они касаются назначения высших органов власти и перераспределения функций. В частности, глава государства предложил поручить формирование Кабинета министров депутатам. Путин также заявил о необходимости провести общенародное голосование по изменениям в Конституцию.

После этого на встрече с президентом премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Путин предложил ему занять должность зампредседателя Совета безопасности и заниматься вопросами обороноспособности.

«Если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, то это надо сделать, буду просить депутатов о поддержке», — сказал Путин, поскольку ранее в Совете безопасности не было должности зампредседателя.

Дмитрий Медведев был премьер-министром с 2012 года.