Дмитрий Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — заявил Медведев на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Зампредседателя Совета безопасности подчеркнул, что России нужны передовые научные разработки, направленные на противодейтсвие антибиотикоустойчивости у человека.

Как сообщила «Газета.ru», Медведев на заседании попросил Минздрав совместно с Минобрнауки разработать комплексный межведомственный план научных исследований. Это нужно для координации исследовательской повестки дня для различных ведомств.

В этом году в России проводится 30 научных исследований в области борьбы с новыми инфекциями.