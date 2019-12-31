    31 декабря 2019, 12:52

    Дмитрий Медведев назвал газовый контракт с Украиной «необходимым компромиссом»

    Александр Кушак

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «необходимым компромиссом» газовый контракт между Россией и Украиной, написала «Газета.ru».

    Медведев рассказал, что российское правительство вместе с компанией «Газпром» довольно долго работали над решением конфликта с украинской стороной.

    «Газовый контракт… — это компромисс, который необходимо было найти», — сказал премьер-министр.

    Глава правительства отметил, что после заключение контракта стороны урегулировали разногласия. По его словам, Россия сделала Украине предложение по поставкам газа на взаимовыгодных условиях.

    «Даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — заключил Медведев.