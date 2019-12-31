Дмитрий Медведев назвал газовый контракт с Украиной «необходимым компромиссом»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «необходимым компромиссом» газовый контракт между Россией и Украиной, написала «Газета.ru».
Медведев рассказал, что российское правительство вместе с компанией «Газпром» довольно долго работали над решением конфликта с украинской стороной.
«Газовый контракт… — это компромисс, который необходимо было найти», — сказал премьер-министр.
Глава правительства отметил, что после заключение контракта стороны урегулировали разногласия. По его словам, Россия сделала Украине предложение по поставкам газа на взаимовыгодных условиях.
«Даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — заключил Медведев.