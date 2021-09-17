Дмитрий Артюхов вручил комплект для постройки чума оленеводам Ямальского района

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил Ямальский район. Он встретился с семьей оленеводов Худи и вручил им капитал на постройку собственного чума. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Подобный комплект вручают семьям оленеводов, где появляется третий ребенок. Семья Худи проживала в родительском жилье, поэтому «чумовой» капитал станет для них отличным стартом. Другим членам 20-й оленеводческой бригады также достались подарки. Артюхов вручил мужчинам — ножи, а женщинам — платки. Детям же вручили сладости.