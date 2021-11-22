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    22 ноября 2021, 21:56

    Дмитрий Артюхов решил лично заняться проверкой чиновников на предмет коррупции

    Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проверит чиновников на коррумпированность

    Арина Бобкова

    Губернатор Дмитрий Артюхов лично займется поиском чиновников-коррупционеров в ЯНАО. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора округа.

    Политик будет самостоятельно организовывать проверки высокопоставленных чиновников. Кроме того, он займется проверками в отношении руководителей государственных учреждений округа.

    «В настоящее время такими полномочиями наделены только руководители государственных органов, являющиеся учредителями госучреждений», — рассказали в ведомстве.