Дмитрий Артюхов решил лично заняться проверкой чиновников на предмет коррупции

Губернатор Дмитрий Артюхов лично займется поиском чиновников-коррупционеров в ЯНАО. Об этом сообщил «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора округа.

Политик будет самостоятельно организовывать проверки высокопоставленных чиновников. Кроме того, он займется проверками в отношении руководителей государственных учреждений округа.

«В настоящее время такими полномочиями наделены только руководители государственных органов, являющиеся учредителями госучреждений», — рассказали в ведомстве.