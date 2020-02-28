Для владельцев дронов в России разработают аналог ОСАГО

Страховщики, эксплуатанты дронов и их производители в марте обсудят и передадут в Минтранс аналог ОСАГО для владельцев беспилотников. Под обязательное страхование ответственности попадут все дроны тяжелее нескольких килограммов. Например, бытовые квадрокоптеры.

Как сообщил газете «Известия» руководитель законодательной рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Сергей Жуков, пока не решено, какую форму получит инициатива. Это могут быть как поправки в действующее положение Воздушного кодекса (ВК), так и новый федеральный закон.

Минтранс уже принимал участие в заседаниях рабочей группы, и разработка документа заложена в «дорожной карте» НТИ.

Управляющий партнер юрфирмы «Шипович и партнеры» Денис Шипович заявил изданию, что малые дроны и квадрокоптеры можно отнести к сверхслегким аппаратам. Но они могут наносить ощутимый вред на сотни тысяч рублей при том, что по действующим нормам компенсация будет низкой.

Поэтому необходимо четко прописать лимиты ответственности и максимальный вес коптеров, подпадающих под обязательное страхование.

«Чтобы прикинуть возможный ущерб, который дрон может нанести имуществу или здоровью человека, нужно учитывать не только его массу, но и возможную скорость. Мы знаем, что птица весом 2–3 килограмма может разрушить двигатель самолета. Поэтому, машины, к примеру, в десять кило точно должны быть застрахованы», — сказал он.

В Свердловской области вскоре начнутся трехлетние испытания по доставке почты при помощи беспилотников. В них примут участие аппараты весом 20 килограммов.