Медведев заявил о недостаточном количестве холодильников для вакцин в больницах

Оснащение медицинских учреждений холодильниками для хранения вакцин от коронавируса выполнено не в полном объеме. С таким заявлением на профильном совещании выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что поручение оборудовать все больницы и поликлиники специальными холодильниками дал президент России Владимир Путин.

«В полном объеме указание не выполнено. Хотел бы услышать, в чем сейчас трудности», — привел цитату Медведева ТАСС.

Зампредседателя Совбеза отметил, что полностью выполнили план по объему производства вакцины «Эпиваккорона» и «Ковивак».

«По компонентам „Спутника V“ абсолютного результата пока нет, но понятно, что там и масштаб производства другой», — заявил Медведев. По его словам, в реальных числах первый компонент препарата произвели на на 89% от плана, второй — на 65% от плана.

При этом он отметил, что все российские производители вакцин от коронавируса должны нарастить свое производство.

«С учетом масштабных задач нужно активно наращивать мощности. Это тема, которую мы с вами все время обсуждали, и знаю, что она находится в центре внимания деятельности правительства», — подчеркнул Медведев.

Он напомнил, до конца июня в гражданский оборот должны поступить более 50 миллионов компонентов вакцин. К середине апреля к выпуску готовы порядка 28,5 миллионов доз, а более 15,5 миллионов уже поступили в оборот. Медведев поручил правительству и губернаторам держать ситуацию по обеспечению вакцинами в зоне своего внимания.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в мире остается достаточно сложной, поэтому необходимо принять меры для увеличения производства препаратов и расширения объемов вакцинации.