Новая платформа для учета конфиската появится в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 ноября подписал распоряжение о создании информационной системы учета арестованного, конфискованного и иного изъятого и подлежащего обращению в собственность государства имущества (ГИСУИ). Ее появление обеспечит контроль за таким имуществом.

Разработкой платформы займутся Минфин, Минцифры, Казначейство, Роисмущество и другие ведомства, сообщает газета «Известия». Эксперты утверждают, что сейчас конфискат оседает у недобросовестных чиновников. Адвокаты считают, что единая система поможет истцам, считающим, что их имущество арестовали зря, оспорить это решение в суде.

В пресс-службе Минфина объяснили, что конфискованным имуществом сейчас занимаются разные системы, и обмен информацией занимает много времени.

«Цель создания ГИСУИ — обеспечение принципов прозрачности и прослеживаемости каждого этапа работы с имуществом от момента его изъятия до фактического распоряжения», — сообщили «Известиям».

Система также обеспечит контроль за имуществом и сделает работу с ним открытой и доступной. Дело за созданием специального федерального закона о ГИСУИ. Ориентировочно, она начнет функционировать до конца 2023 года.

Проблема потери конфискованного имущества особенно остро стоит в регионах. По словам адвоката Марии Ярмуш, оно вместо перемещения в госсобственность переходит в третьи руки нечистоплотных чиновников, причастных к процедуре учета.

«Если будет один реестр, контролирующим органам будет легче проследить судьбу таких объектов», — сказала Мария Ярмуш.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко назвал избыточными опасения, что данные о конфискате могут быть похищены киберпреступниками. Разрабатываемая база будет иметь высшую степень защиты.

В конце сентября Федеральная антимонопольная служба России подготовила законопроект о создании сайта для проведения аукционов для продажи конфискованного имущества. Его предварительно одобрил президент РФ Владимир Путин.