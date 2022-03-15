«Для США важнее крах России, чем мир на Украине». Как оценивать заявление Псаки о российской экономике
Политолог Светов раскритиковал заявление Псаки о крахе российской экономики
Соединенные Штаты больше заинтересованы в крахе России, нежели мире на Украине. Так политолог Юрий Светов прокомментировал в эфире «360» заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Он напомнил о заявлении Псаки о том, что экономике России нанесено сокрушительное поражение.
«2014 год, господин [Барак] Обама, при котором она работала, тоже говорил о разорванной в клочья экономике России. То есть речь не о том, чтобы на Украине восстановился мир, а речь идет о том, как им нанести сокрушительное поражение России не только в военной, но и в экономической области», — высказал свое мнение Светов.
Ранее Джен Псаки заявила, что США и их союзники с помощью санкций из-за ситуации на Украине полностью уничтожили российскую экономику. Она подчеркнула, что Штаты предоставили Украине военную и гуманитарную помощь, таким образом «дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство».