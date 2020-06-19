Список пригодных для «сельской ипотеки» банков был расширен

В Минсельхозе решили увеличить число банков, уполномоченных участвовать в программе льготной сельской ипотеки, и добавили в список АО «Банк ДОМ.РФ», АКБ «Энергобанк» и РНКБ.

Как сообщили газете «Известия» в пресс-службе министерства, сельской ипотекой со ставкой до 3% уже воспользовались около 8,6 тысяч человек. Власти дополнительно выделили на субсидирование для банков два миллиарда рублей. В кабмине считают, что программа помогает развитию агропромышленного комплекса и строительной отрасли.

Тем не менее, многие россияне пожаловались, что им не выдали деньги по программе. Как объяснили в Сбербанке, установленный государством лимит был исчерпан за первые же восемь часов. В Россельхозбанке пока продолжают принимать заявки, хотя уже выдали почти 17,5 миллиардов рублей. Поэтом Минсельхоз решил увеличить число банков-участников программы.

Сейчас граждане могут для оформления сельской ипотеки воспользоваться услугами Россельхозбанка, Сбербанка, КБ «Центр-Инвест», банка «Левобережный», Ак Барс Банка и Дальневосточного банка.

В Минсельхозе подсчитали, что совокупный объем полученных кредитными организациями заявок превышает 140 миллиардов рублей. Однако выделенные властями для банков средства, один миллиард рублей, позволяли выдать кредитов только на 28 миллиардов рублей. Поэтому кредитные организации получили еще два миллиарда.

В ежегодном докладе Минэкономразвития программа Минсельхоза «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» была названа в числе самых неэффективных госпроектов 2019 года.