«Для России неважно, кто победит». Сенатор Джабаров — об итогах выборов в США
Сенатор Владимир Джабаров выразил уверенность, что для России мало что изменится, кто бы ни победил на выборах президента США. Об этом сообщило ИА НСН.
«Для России неважно, кто победит. От того, кто придет в Белый дом, российско-американские отношения вряд ли изменятся», — пояснил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.
Он предположил, что кто бы ни выиграл президентскую гонку, проигравший будет обвинять Россию во вмешательстве в выборы. По его мнению, процесс подведения итогов может затянуться.
«Просто так Трамп не сдастся», — подытожил парламентарий.