«Для России неважно, кто победит. От того, кто придет в Белый дом, российско-американские отношения вряд ли изменятся», — пояснил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

Он предположил, что кто бы ни выиграл президентскую гонку, проигравший будет обвинять Россию во вмешательстве в выборы. По его мнению, процесс подведения итогов может затянуться.

«Просто так Трамп не сдастся», — подытожил парламентарий.