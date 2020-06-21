Для подачи заявок на голосование «Мобильный избиратель» остался один день

В воскресенье 21 июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершает прием заявлений от россиян, решивших проголосовать по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель» и с помощью дистанционного голосования.

Как уточнил ТАСС, заявления можно будет подать до 14:00 21 июня через участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии, единый портал услуг и МФЦ.

«Также до 14:00 мск воскресенья жители Москвы и Нижегородской области с помощью единого портала госуслуг могут подать заявления на дистанционное электронное голосование. При этом у москвичей есть возможность подать заявки и через портал mos.ru», — сообщил агентству член ЦИК Евгений Шевченко.

Он добавил, что россияне имеют возможность обратиться в участковую избирательную комиссию и оставить свою заявку о голосовании на дому до 17:00 по местному времени 1 июля.

По последним данным, ЦИК уже приняла 1 854 893 заявления о голосовании по месту нахождения. С помощью дистанционного голосования решили высказать свою волю 977 008 человек.

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