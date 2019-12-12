Парламентарий напомнил, что визит представителей Крыма в Сербию состоялся почти неделю назад, а внешнеполитическое ведомство Незалежной стало протестовать только сейчас. Исходя из этого, можно утверждать, что Киев мало заботит эта тема.

«Но для галочки можно и протест написать, даже посла вызвать», — заметил законодатель.

Он добавил, что все привыкли к подобным действиям Украины и особо на них не реагируют.