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    29 марта 2022, 19:08

    Для договора между Россией и Украиной предстоит пройти еще большой путь — Мединский

    Мединский: для подготовки договора между Россией и Украиной нужно пройти большой путь

    Анатолий Минкин

    Российской и украинской делегациям предстоит пройти большой путь, чтобы прийти к консенсусу по всем пунктам договора между странами. Об этом заявил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский в беседе с RT.

    Для договора между Россией и Украиной предстоит пройти еще большой путь — Мединский

    Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация передала письменные предложения, которые предусматривают нейтральный и безъядерный статус Украины в обмен на гарантии безопасности от целого ряда стран.

    «Для того, чтобы этот договор подготовить на взаимоприемлемых условиях, необходимо пройти еще большой путь», — отметил Мединский.

    Также он подчеркнул, что Россия уже сделала два крупных шага навстречу предложениям Украины.

    «Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на киевском и черниговском», — заявил помощник президента России. Мединский пояснил, что речь идет не о полном прекращении огня, а о стремлении добиться деэскалации конфликта.

    Вторым шагом он назвал возможность проведения встречи на высшем уровне в момент визирования договора министрами иностранных дел двух стран.

    По итогам переговоров в Стамбуле Мединский отмечал, что в условиях быстрой работы по договору и оперативного достижения компромиссов по всем пунктам возможность достижения мира становится ближе.