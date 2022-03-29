Российской и украинской делегациям предстоит пройти большой путь, чтобы прийти к консенсусу по всем пунктам договора между странами. Об этом заявил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский в беседе с RT.

Он напомнил, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация передала письменные предложения, которые предусматривают нейтральный и безъядерный статус Украины в обмен на гарантии безопасности от целого ряда стран.

«Для того, чтобы этот договор подготовить на взаимоприемлемых условиях, необходимо пройти еще большой путь», — отметил Мединский.

Также он подчеркнул, что Россия уже сделала два крупных шага навстречу предложениям Украины.

«Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на киевском и черниговском», — заявил помощник президента России. Мединский пояснил, что речь идет не о полном прекращении огня, а о стремлении добиться деэскалации конфликта.

Вторым шагом он назвал возможность проведения встречи на высшем уровне в момент визирования договора министрами иностранных дел двух стран.

По итогам переговоров в Стамбуле Мединский отмечал, что в условиях быстрой работы по договору и оперативного достижения компромиссов по всем пунктам возможность достижения мира становится ближе.