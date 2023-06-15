Власть 15 июня 2023, 22:01 «Для бандитов граница закрыта». Бойцы «Ахмата» стали охранять Белгородскую область Глава Чечни Кадыров: бойцы «Ахмата» приступили к охране границы в Белгородской области РИА «Новости»

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Батальон «Запад-Ахмат» начал работу по охране границы и противостоянию украинским диверсионным группам в Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Жители прилегающих к границе с Украиной территорий могут быть спокойны. Ребята из батальона „Запад-Ахмат“ совместно с другими силовыми подразделениями и службами позаботятся об их безопасности», — сообщил глава республики.

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Кадыров отметил, что бойцы из Чечни занялись укреплением на территории КПП. Они будут дежурить на пункте пропуска рядом с селом Казинка Гайворонского направления.

По словам лидера Чеченской Республики, «теперь для бандитов граница закрыта», предатели должны быть наказаны по всей строгости закона. Для этого российские бойцы применят все усилия.

Ранее стало известно, что спецподразделение «Ахмат» за год и три месяца спецоперации РФ на Украине подготовило и отправило в зону СВО десятки тысяч военных. По словам командира спецназа Апты Алаудинова, его бойцы сражались вместе с другими подразделениями против сатанизма и терроризма.