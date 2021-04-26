Дизайнер рассказал, как сшил спортивный костюм для Путина

В июне 2020 года основателю и гендиректору группы компаний «Портновская мануфактура „Shishkin“» Дмитрию Шишкину удалось сшить для президента России Владимира Путина комплект спортивной одежды из коллекции Putin Team. Ее скроили по индивидуальным меркам.

Как рассказал РИА «Новости» Шишкин, базовым размером стал L, цвет одежды — преимущественно черный. Дизайнер год назад выступал на совещании по легкой промышленности, и воспользовался случаем, чтобы предложить главе государства сшить спортивный костюм. Путин согласился.

«По размеру Владимиру Владимировичу сшили L — но по индивидуальным меркам, конечно. Базовый цвет коллекции — черный, но с серыми, белыми и красными акцентами. Специфика коллекции была еще в том, что мы не только все сшили внутри страны, но и по максимуму, на 99%, использовали в ней материалы отечественного происхождения», — уточнил дизайнер.

Он подчеркнул, что это были натуральные ткани на основе хлопка или шерсти, с деликатным добавлением синтетики.

Два года назад компания Aizel представила в Москве небольшую линейку одежды из коллекции Putin Team с персонажами российских мультфильмов.