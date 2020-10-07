Дизайнер из Москвы выпустил коллекцию свитеров ко дню рождения Путина

На свитера нанесены мемы и символы, ассоциируемые с лидером государства. Так, на одном из них изображен Владимир Путин, который скачет на коне. Помимо прочего, есть джемпер со знаменитым котом, которого глава страны нарисовал на школьной доске.

Автор коллекции передала «привет» тем, кто видит заговор в ряде происходящих в настоящий момент событиях, связанных с нашей страной. Девушка сделала это при помощи свитеров с удлиненным рукавом, на которых можно прочесть надписи «длинные руки Москвы» и «длинные руки КГБ».

Президент России Владимир Путин отмечает свой день рождения 7 октября. В нынешнем году лидеру государства исполнилось 68 лет. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что в этот день у лидера страны намечено более десяти международных телефонных разговоров. Также он займется текущими внутренними делами. Остаток дня президент традиционно проведет с друзьями и близкими.