Собянин отверг полный переход на дистанционное обучение

Ковидная пандемия способствовала развитию электронных сервисов Москвы и в период ограничительных мер качество образования в столице не снизилось. Однако власти не собираются полностью переводить учащихся на дистанционное обучение.

Об этом в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пандемия подвигла нас, чтобы быстрее развивать электронные сервисы. Все-таки, конечно, это не означает, что мы перейдем на дистанционку полностью», — приводит его слова ТАСС.

На днях Собянин допустил, что масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий могут сохраниться в Москве и после окончания весны.