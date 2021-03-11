facebook_pixel
    11 марта 2021, 23:22

    Собянин отверг полный переход на дистанционное обучение

    Анастасия Кукова

    Ковидная пандемия способствовала развитию электронных сервисов Москвы и в период ограничительных мер качество образования в столице не снизилось. Однако власти не собираются полностью переводить учащихся на дистанционное обучение.

    Собянин отверг полный переход на дистанционное обучение

    Об этом в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Пандемия подвигла нас, чтобы быстрее развивать электронные сервисы. Все-таки, конечно, это не означает, что мы перейдем на дистанционку полностью», — приводит его слова ТАСС.

    На днях Собянин допустил, что масочный режим и ограничения на проведение массовых мероприятий могут сохраниться в Москве и после окончания весны.