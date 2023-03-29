Власть 29 марта 2023, 19:14 Дискуссия по пересмотру потолка цен на российскую нефть вызвала раскол на Западе

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Очередной раунд переговоров по пересмотру потолка цен на поставки российской нефти состоится 29 марта. Этот процесс расколол страны Евросоюза на два лагеря, сообщил сайт Politico.

Отмечается, что пересмотреть уровень предельной стоимости российских ресурсов предлагают страны Прибалтики и Польша. США, в свою очередь, выступают против пересмотра лимитов.

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По данным сайта «Политика сегодня», запрет на морские перевозки российской нефти вступил в силу в начале декабря 2022 года.