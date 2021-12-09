Директором департамента экономики ЯНАО назначили Валерия Миронова

В ЯНАО сменился директор окружного департамента экономики. Губернатор Дмитрий Артюхов решил назначить на эту должность Валерия Миронова, который ранее курировал развитие предпринимательства, промышленности, конкуренции, а также инвестиционную политику и торговлю, сообщило ИА «Север-Пресс».

С 2008 года Валерий Миронов работал в коммерческих организациях, а с 2013 пришел на госслужбу в органы исполнительной власти Пензенской области. На Ямал он приехал в 2020 году. В резерв управленческих должностей его включили по итогам открытого конкурса, в котором участвовали 43 человека из разных регионов.

С июля этого года Миронов исполнял обязанности руководителя окружного ведомства.