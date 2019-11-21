Директор центра наркологии Сербского подтвердил увольнение

Директор центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко в беседе с «360» подтвердила сообщения о своем увольнении. Она уточнила, что узнала об отставке только сегодня.

Получить права в России и остаться в живых. Новый квест — очередь за медсправками Подробнее

Она заявила, что не хотела бы комментировать причины, по которым ее отстранили от должности.

«Я узнала об этом сегодня, и это мой последний рабочий день на этом посту. Планов на будущее пока никаких нет. Могу категорически заявить, что не была инициатором новой системы медосмотра водителей и положительного отзыва на нее не давала», — подчеркнула Татьяна Клименко.

О ее увольнении СМИ стало известно на фоне решения Минздрава отложить введение изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей, увеличивающий их объем. В регионах эта новость вызвала ажиотаж и стала причиной многочасовых очередей в наркологических и психоневрологических диспансерах.

Президент России Владимир Путин назвал новшество чушью, и Минздрав «с учетом обеспокоенности граждан» решил отложить введение новых правил.