Директор центра наркологии Сербского подтвердил увольнение
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Она заявила, что не хотела бы комментировать причины, по которым ее отстранили от должности.
«Я узнала об этом сегодня, и это мой последний рабочий день на этом посту. Планов на будущее пока никаких нет. Могу категорически заявить, что не была инициатором новой системы медосмотра водителей и положительного отзыва на нее не давала», — подчеркнула Татьяна Клименко.
О ее увольнении СМИ стало известно на фоне решения Минздрава отложить введение изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей, увеличивающий их объем. В регионах эта новость вызвала ажиотаж и стала причиной многочасовых очередей в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Президент России Владимир Путин назвал новшество чушью, и Минздрав «с учетом обеспокоенности граждан» решил отложить введение новых правил.