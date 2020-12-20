Директор СВР рассказал о предательстве. Видео

Директор СВР Сергей Нарышкин рассказал, что ему в личной профессиональной карьере приходилось сталкиваться с предательством. Он признался, что для него это было тяжелым ударом, но отказался раскрыть подробности случившегося.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

«Но одно успокаивает, что эти предатели или уже сгорели в огне ада или обязательно сгорят», — подчеркнул Нарышкин.

По его мнению, первой причиной предательства становится ошибка в отборе, когда не были выявлены личные качества и мотивы, которые могли бы привести к измене. Во-вторых, нельзя исключить, что с годами сознание сотрудника меняется под влиянием обстоятельств или внутренних качеств. Но этом всегда очень тяжелый и неприятный удар.

Про случай в собственной карьере Нарышкин говорить отказался.

«Ну предатель есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он недостоин этого», — сказал директор СВР.

Он добавил, что после случаев измены проводится тщательный анализ причин предательства и обеспечения разведывательной деятельности. Нужно знать, что и кого знал изменник, чтобы минимизировать объем возможных потерь.

Сергей Нарышкин отметил беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными.