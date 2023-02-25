Власть 25 февраля 2023, 23:19 Директор ФСБ прокомментировал решение Путина о приостановке ДСНВ Глава ФСБ Бортников: ДСНВ приостановили в рамках переформатирования отношений с Западом РИА «Новости»

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Россия приняла решение о приостановке действия Договора о сокращении наступательного вооружения в рамках процесса переформатирования геополитических отношений с Западом. Такое заявление в эфире телеканала НТВ сделал директор ФСБ Александр Бортников.

«Идет процесс переформатирования отношений. И стратегических отношений, и геополитических отношений», — отметил Бортников, комментируя послание президента России Федеральному собранию.

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В своей речи глава государства Владимир Путин отметил, что Россия не выходит из ДСНВ, а лишь приостанавливает свое участие, и дальнейшее возобновления Договора зависит от действий Запада.

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Мир бурно отреагировал на решение российского лидера. Главы государств и правительственные чиновники сдержанно высказали «сожаление», зато СМИ пестрели яркими заголовками об «устрашающем предупреждении Путина», некоторые посчитали это «завуалированной угрозой».

Однако многие считают, что президент США Джо Байден спровоцировал Путина на такое решение. Администрация во главе с президентом и заместителем госсекретаря Викторией Нуланд раздували конфликт и подталкивали мир к началу глобального кризиса. Решение о приостановке ДСНВ единогласно поддержали в Совете Федерации, напомнил сайт kp.ru. По данным издания, ранее инициативу одобрили в Госдуме.