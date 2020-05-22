    22 мая 2020, 20:49

    Дипломаты и эксперты высказались о выходе США из Договора по открытому небу

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Владимир Карнозов обсудил с сайтом телеканала «Звезда» решение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу.
    Дипломаты и эксперты высказались о выходе США из Договора по открытому небу

    Карнозов обратил внимание на то, что после заявления о выходе из ДОН президент США Дональд Трамп написал в конгресс письмо, что Штатам нужно изменить свое стратегическое отношение к КНР.

    «Стороннему наблюдателю может показаться, что это не связанные друг с другом события, но на самом деле они являются частью реализации стратегии по созданию „дыры“ между Востоком и Западом», — заметил специалист.

    В свою очередь официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова напомнила, что Договор об открытом небе — это полномасштабный документ, который является одной из основ мировой безопасности.

    Благодаря этому соглашению страны могут облетать территории друг друга в соответствии с определенными квотами.

    «Хочу напомнить о концепции „американской исключительности“, озвученной еще администрацией Обамы. Им не нужно ничего, что уравнивает их с другими мировыми игроками», — приводит слова дипломата сайт kp.ru.