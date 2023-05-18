Власть 18 мая 2023, 23:10 «Дипломатия лжи». Лавров охарактеризовал политику западных стран Глава МИД Лавров: Минские договоренности стали последней попыткой западной дипломатии РИА «Новости»

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Минские соглашения стали последней попыткой дипломатии со стороны Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров. В интервью «Царьграду» он рассказал, что теперь европейские политики ассоциируют себя «с неонацистским режимом» на Украине, не скрывающем попытки реабилитировать преступников.

Лавров напомнил, что в момент подписания Минских соглашений многие утверждали, что Россия пошла на компромисс, не отвечающий интересам граждан Украины, ассоциирующих себя с русским миром.

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Несмотря на то, что этот компромисс единогласно одобрили в Совбезе ООН, Запад не собирался реализовывать договоренности. В этом признались бывшие президенты Франции и Украины, а также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Так что дипломатия лжи — это то, что оставалось на тот период. А сейчас это… Даже не знаю, как эту дипломатию охарактеризовать», — отметил глава МИД.

Он напомнил, что нынешний глава правительства Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел республики Анналена Бербок и другие немецкие политики с гордостью заявляют, что Украина якобы проливает кровь за европейские ценности.

«Тем самым они (политики ЕС — прим. ред.) себя ассоциируют с неонацистским режимом, который не скрывает своей линии на реабилитацию преступников», — констатировал Сергей Лавров.

Ранее он заявил, что уже устал комментировать выпады Запада о «неготовности» России к переговорам. Лавров напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский сам отказывается вести диалог.