18 мая 2023, 23:10
«Дипломатия лжи». Лавров охарактеризовал политику западных стран
Глава МИД Лавров: Минские договоренности стали последней попыткой западной дипломатии
Минские соглашения стали последней попыткой дипломатии со стороны Запада, заявил глава МИД Сергей Лавров. В интервью «Царьграду» он рассказал, что теперь европейские политики ассоциируют себя «с неонацистским режимом» на Украине, не скрывающем попытки реабилитировать преступников.
Лавров напомнил, что в момент подписания Минских соглашений многие утверждали, что Россия пошла на компромисс, не отвечающий интересам граждан Украины, ассоциирующих себя с русским миром.
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Несмотря на то, что этот компромисс единогласно одобрили в Совбезе ООН, Запад не собирался реализовывать договоренности. В этом признались бывшие президенты Франции и Украины, а также экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Так что дипломатия лжи — это то, что оставалось на тот период. А сейчас это… Даже не знаю, как эту дипломатию охарактеризовать», — отметил глава МИД.
Он напомнил, что нынешний глава правительства Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел республики Анналена Бербок и другие немецкие политики с гордостью заявляют, что Украина якобы проливает кровь за европейские ценности.
«Тем самым они (политики ЕС — прим. ред.) себя ассоциируют с неонацистским режимом, который не скрывает своей линии на реабилитацию преступников», — констатировал Сергей Лавров.
Ранее он заявил, что уже устал комментировать выпады Запада о «неготовности» России к переговорам. Лавров напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский сам отказывается вести диалог.
Сергей Лавров
Международные отношения
Европа
Россия
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