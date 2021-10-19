Дипломат назвал неудачным заявление Эрдогана о «горстке победителей» во Второй мировой войне

Глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе обсудил с «Газетой.ru» слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что судьба человечества не может быть «оставлена на милость горстки стран, победивших во Второй мировой войне».

«Эрдоган делает много неудачных заявлений, но это одно из наиболее неудачных. Что значит „горстка стран“? Это не горстка, это постоянные члены Совета Безопасности ООН», — подчеркнул Орджоникидзе.

Он заметил, что таким образом Эрдоган противопоставляет себя России, Франции, Великобритании, Китаю и США. По его мнению, ничего особенно хорошего президенту Турции из этого не будет. Дипломат напомнил, что известная резолюция Совбеза ООН касается того, что Турция должна вывести свои войска с оккупированной части Кипра

«Это, наверное, Эрдогану очень не нравится. <…> Изменение Устава ООН — вопрос другого характера и для этого необходимо согласие всех постоянных членов Совета Безопасности», — добавил собеседник издания.