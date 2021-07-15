Дипломат Джордж Кент: США не должны вмешиваться в дела Украины

В диппредставительстве США заявили, что Украина должна сама решать свои внутренние дела и выбирать дальнейший путь, по которому ей следовать. Такой вывод сделал бывший заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, а теперь новый глава дипломатической миссии США в Киеве, сообщил Inforeactor со ссылкой на украинское издание.

Кент рассказал украинским журналистам, что позицию Соединенных штатов по отношению к Украине можно охарактеризовать «политикой невмешательства». Белый дом, по словам дипломата, не хочет решать внутренние дела других республик. Такое отношение касается не только Украины, но и России, и Белоруссии.

«Позиция Соединенных Штатов в том, что не нам решать судьбу какой-либо страны, будь то Украина или Беларусь, или Россия. Будущее страны принадлежит тем, кто родился в этой стране, и судьба Украины — это ответственность Украины», — сообщил Джордж Кент.