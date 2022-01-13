Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает, что Еврокомиссия не сможет помешать работе «Северного потока — 2». Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным сайта «Утро.ру», он уточнил, что если комиссия покажет, что газопровод построен с учетом всех правил, то не выдать ему разрешение будет невозможно. При этом запуск повлияет на отношения России и Украины.

«Функционирование этой инфраструктуры будет зависеть от развития событий вокруг Украины и действий России», — заключил Боррель.