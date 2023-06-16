Власть 16 июня 2023, 15:21 Динамику нефтегазовых доходов в России зафиксировали в этом году — Путин Президент Путин сообщил о динамике нефтегазовых доходов в России РИА «Новости»

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Нефтегазовая отрасль показала положительную динамику в этом году в России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ.

«[Наблюдается] динамика ненефтегазовых доходов. Они выросли за январь-май на 9,1%, что заметно выше прогнозов», — сказал он.

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По его словам, в мае темпы роста составили +28,5%. Речь идет о доходах бюджета, которые не связаны с экспортом нефти и газа. Это важный индикатор того, что реальный сектор экономики, его предприятия, области торговли и услуг развиваются и набирают обороты, отметил глава государства.

Раньше говорили о том, как же Россия слезет с нефтегазовой иглы, а сейчас эта тенденция уже укрепляется, заключил он. Путин в начале своего выступления на форуме заявил, что выбранная в прошлом году российская экономическая стратегия сработала. Он считает, что другие страны могут брать теперь с РФ пример.