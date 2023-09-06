Власть 06 сентября 2023, 22:59 Диалог России и США по контролю над вооружениями назвали «спорадическим и несистемным» Замглавы МИД Рябков: диалог РФ и США по контролю за вооружениями несистемный РИА «Новости»

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Диалог России и Соединенных Штатов по контролю над вооружениями носит несистемный характер, и это не изменится в ближайшее время. Такое мнение в интервью изданию «Коммерсант» высказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический», — заявил замминистра.

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Рябков возложил ответственность за такой характер взаимоотношений на США. Замминистра отметил, что в ближайшее время ничего не изменится.

Американские военные устроили испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда. Власти США заранее уведомили Россию о планах провести пуск ракеты. Испытания прошли успешно.