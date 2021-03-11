Началась проверка по факту избиения девочки в Домодедово

Подмосковная прокуратура организовала проверку попавшего в СМИ видео, на котором две женщины избивают восьмилетнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно собиралась в школу.

Ребенка вытолкали в подъезд дома в Домодедово, ее вещи выбросили на улицу.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Домодедовской городской прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних», — сообщило ведомство. В соответствии с результатами проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В пресс-службе МВД «360» сообщили, что осведомлены о происшедшем на Кутузовском проспекте в Домодедово.

«Установлены личности данных гражданок и ребенка. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в полиции.

Ранее в Сети появилось видео из подъезда жилого дома, на котором отчетливо видно, как две взрослые женщины в трусах за волосы вытаскивают маленькую девочку на площадку. Вслед за ней на лестницу они выбросили одежду и портфель, заставив ребенка одеваться в подъезде. Когда ребенок расплакался, ее ударили по лицу, разбив нос.