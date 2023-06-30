Власть 30 июня 2023, 00:31 Девочка, плакавшая из-за упущенной возможности посмотреть на Путина, рассказала о мечте Девочка, которая заплакала, потому что не видела Путина, заявила о мечте встретиться с ним РИА «Новости»

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Восьмилетняя жительница Дербента, которая заплакала из-за невозможности вживую посмотреть на российского президента Владимира Путина, рассказала в интервью газете «Известия» о мечте встретиться с главой государства.

По словам девочки, президент России — добрый и хороший человек, который доблестно защищает свою страну. Журналисты спросили о мечте школьницы. Она объяснила, что хочет побывать в Кремле.

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«Поехать в Кремль и увидеть Путина», — сказала она.

Девочка объяснила, что не смогла посмотреть на главу государства во время его визита в Дагестан из-за большого количества людей, толпа толкалась и блокировала возможность для движения вперед.

Ранее российский президент совершил рабочий визит в Дагестан. Когда официальные мероприятия кончились, лидер решил лично пообщаться с жителями Дербента. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, буквально весь город вышел навстречу Путину.